又來了！謠言月經文「本月20日起」 引人心惶惶

2018-07-02 17:11

〔記者湯世名／彰化報導〕都10幾年了還在傳！最近LINE瘋傳「本月20日起開罰」的交通法規訊息，讓不少機車族、開車族人心惶惶，四處轉傳詢問到底是真還是假？警方今天強調，只有第1項「等待紅燈時，超出白色禁止越線者處以900元罰金」是真的，其它全是「假的！」其中大家最關心的國道限速是假訊息， 紅燈右轉也非如謠言般提高到5400元。

最近有民眾手機陸續響起LINE傳來訊息，點開一看全是一張紅底黑字的罰則，內容開頭和文字都是「本月20日起」，提醒用路人騎機車、開車當心被罰錢，有民眾忍不住往下看，愈看愈狐疑，乾脆轉傳給友人詢問，一傳十、十傳百，搞得人心惶惶。

彰化警方今天強調，這個假訊息大概已經傳了10幾年，他們早已見怪不怪，但現在仍在不斷流傳，有如魔咒一般去除不掉，頗令民眾困擾，且有不少版本，以前有黃底黑字，現在又變成紅底黑字，但不變的是「本月20日起」。

警方指出，這個網路流傳的交通裁罰新規定訊息，只有第1項「等待紅燈時，超出白色禁止越線者處以900元罰金」是真的，其它如紅燈右轉是處600元以上1800元以下罰鍰，並沒有像謠言提高到5400元。另外，闖紅燈罰則是1800至3600元，並非3600至7200元，超速則為1200至2400元，並非謠言所稱調高為6000元。

此外，流傳訊息稱「速限100只能開105，速限110只能開115」，這也是假的，用路人行駛高速公路時，應遵守速限標誌指示行車，以維行車安全。至於訊息流傳的酒駕裁罰新規也全部是假的。

警方強調，民眾若真的擔心或不清楚相關規定，可以隨時連上網頁「全國法規資料庫」檢索，就不會有混淆的問題。