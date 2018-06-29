涉勾結黃牛詐保7000萬 台大骨科名醫被訴

2018-06-29 13:00

〔記者謝君臨／台北報導〕三軍總醫院去年爆發詐領勞保保險費案，而今連台大醫院都驚傳知名骨科醫師洪立維也以相同手法詐保；檢廉發現，洪涉嫌於7年前起，勾結勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，開立約300份不實診斷證明書，詐騙健保署約7000萬元失能津貼；台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪起訴洪、張、李三人。

醫師詐領勞保已非首例，北檢去年起訴三軍總醫院神經科部周邊神經科主任、少校醫師林俊杰等39人，今年5月再會同廉政署，兵分3路搜索並約談涉勞保詐欺的多名嫌疑人，但本案與檢廉偵辦三總醫師涉勾結勞保黃牛一案，並無關聯。

檢廉調查，勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，涉嫌於2011年起，在中南部招攬年邁民眾，宣稱可帶他們就醫，只要拿到失能診斷證明書，即可請領失能津貼，勞保約可領40多萬元、健保可領數萬元至20多萬元，核發失能津貼後，黃牛母子再抽約3成當作佣金。

健保署根據失能津貼給付等資料，發現台大醫師洪立維近7年下來，竟開出約300張失能診斷證明書，且其中有病患的症狀被查出與診斷書內容不符，懷疑洪涉詐保，將全案函送廉政署報請北檢指揮偵辦。

檢廉發現，勞保黃牛母子檔原假扮病患親友陪同看診，而後才向洪說明來意，並邀約洪配合詐保，洪應允後，每案收取5000元至1萬2000元不等酬勞，雙方不定期相約在台大醫院附近交付現金。

今年5月3日，檢廉發動搜索、約談行動，訊後依涉犯詐欺等罪，向法院聲請羈押禁見勞保黃牛母子檔獲准，而後密訊洪立維，洪應訊時承認犯行，並交還150萬元不法所得。

檢方調查後認為，洪立維等3人詐領期間長達近7年，不法金額逾7000萬元，其中勞保黃牛母子檔獲利約1500萬元，洪獲利約200萬元，今依詐欺、偽造文書罪將3人起訴，後續將追究配合詐保的病患責任。

洪立維是台大醫院骨科部主治醫師，畢業於台北醫學大學醫學系，專長是骨質疏鬆症、五十肩、關節鏡微創手術。