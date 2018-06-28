20歲女被攔查 毒品從內褲掉出來…

遭毒品通緝的劉姓女子謊報身分企圖矇騙過關。（記者許倬勛攝）

2018-06-28 11:46

［記者許倬勛／桃園報導］因毒品案遭通緝的桃園市20歲劉姓女子，昨天凌晨在中壢區莊敬路閒晃，被眼尖執行埋守勤務的中壢警方發現，遂上前盤查，劉女擔心通緝身分曝光謊報身分，為了怕髒，還將安非他命、海洛因等毒品用衛生紙包好藏在內褲，全案偵訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方調查，20歲劉姓女子有毒品前科，因未到案說明遭通緝，昨天凌晨12點55分，劉女步行經過莊敬路，神情恍惚，被執行埋守勤務的自強派出所所長蕭尉哲攔查，劉女因身上有1包安非他命、1包海洛因，擔心被逮。

劉姓女子拒檢，還謊報身分企圖矇混過關，員警要求她出示身分證明，劉女又改口稱沒帶證件，持有皮包內的證件是朋友所有，警方懷疑有詐，遂仔細比對健保卡、身分證等照片，都與劉女相貌符合，經查證後發現，劉女今年3月遭桃園地檢署通緝，警方當場將她逮捕。

由於劉女有毒品前科，又因毒品案遭通緝，警方表示要請女警來搜全身，劉女只好尷尬供出身上內褲藏有毒品2包，隨後由女警陪同，從內褲取出1包1.35公克安非他命、1包0.51公克海洛因，為怕弄髒內褲，還小心翼翼地用衛生紙把它包起來。事後尿液採驗呈陽性反應，訊後依法移送偵辦。

劉女到案後供稱，毒品是由1名綽號叫作阿聰的男子無償提供，因平時居住在楊梅，不清楚已遭通緝。全案訊後將她依毒品危害防制條例移送偵辦，警方持續追查毒品來源。

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