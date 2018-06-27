死刑是否執行？邱太三：不要在憤怒下倉促決定

2018-06-27 17:21

［記者張文川／台北報導］近日接連發生分屍等重大刑案，法務部是否在此時機執行死刑，又成討論議題。法務部長邱太三今受訪時再次強調，不要在憤怒的情況下做出倉促的決定；他並舉例，「小燈泡案」剛發生後，當時的法務部隨即執行了鄭捷的死刑，但小燈泡案的凶手王景玉一審卻只被判無期徒刑，「這邏輯是不是怪怪的？」

邱太三說，過去不論是江國慶冤案，或是鄭性澤、蘇建和案，政府也不會在當下去討論是否要廢除死刑，同樣的，當社會發生凶殺個案時，也不應在憤怒、不了解事件本質的情況下討論執行死刑，應考量整體面，而不是只看剛發生的個案去決定無關的死刑案件，而根據警政署統計，這2年重大侵害生命的凶殺案數據是降低的，重要的是「社會安全網」機制有沒有發揮效果。

邱太三指出，應檢視最近這些凶殺案的性質和樣態，和過去有什麼不同，鄭捷案、小燈泡案都是無差別隨機殺人，但最近發生的分屍案件，有丈夫對太太、情侶之間、或是求愛不成，型態和前面的案件並不相同，若不檢視案件型態和原因，就貿然不按程序去執行和這些案件不相關的人的死刑，「我覺得這在道德上很奇怪」。

邱太三說，若社會認為分屍案凶手「該死」，就應盡速蒐集完整證據，讓法院盡速判決，真正該執行死刑的是這些人，而不是前面那些還在審核流程、與這些案件不相關的死刑犯。

邱太三舉例，小燈泡案剛發生時，社會上普遍覺得應該執行死刑了，政府就把之前發生的鄭捷執行槍決，問題是小燈泡案的凶手王景玉一審只被判無期徒刑，「這在邏輯上是不是怪怪的？ 所以，我的基本態度是，不要在憤怒的時候，倉促地做出重大決定」。

至於廢除死刑議題，邱太三說，廢死雖然是國際趨勢，但法務部目前沒有針對此進行政策討論，反而討論較多的是相關配套措施，例如今年4月討論修法，將致人於死的重大案件的追訴權時效改為永久追訴，待社會安全網的配套建置好後，再來討論廢死政策，比較有意義；法務部也已訂定死刑審核執行要點，會根據要點審慎評估何時執行死刑。

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