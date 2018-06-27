2移工砸石害同鄉溺斃池塘 判13年逆轉改判無罪

2018-06-27 17:15

〔記者楊國文／台北報導〕越南籍失聯移工裴士旺、阮進雨去年被控圍毆一名同鄉，還將他逼進池塘，再持石頭丟擲，導致他無法掙脫而溺斃，一審依殺人罪分別判13年2月、12年8月，但高等法院認定，裴土旺兩人離開後，死者仍無法上岸逃生，應與大量飲酒，酒後反應變慢有關，無事證證明死者溺斃是因為遭投擲石塊，今逆轉改判裴士旺兩人均無罪。

判決書指出，裴士旺（BUI SY VUONG）、阮進雨（NGUYEN TIEN VU）被控，去年5月間與裴姓死者起衝突。裴姓死者逃逸至桃園市平鎮區一處深約2公尺的池塘內躲藏，遭裴士旺、阮進雨丟擲石塊無法逃離池塘而溺斃。

桃園地院認為，裴姓死者遭裴士旺、阮進雨丟擲石塊壓制，無法自池塘中離去，因而溺水，以裴士旺、阮進雨有不確定殺人故意導致姓死者溺斃，依殺人罪各判刑13年2月、12年8月。

高院合議庭則認為，法務部法醫研究所解剖報告指出，裴姓死者生前飲酒，雖影響被害人在水中活力，但不會導致昏迷或死亡，被害人僅左前胸有輕微外傷，死因也與外傷無關。

承審合議庭審酌全案事證認為，衝突發生過後，裴姓死者乃自行選擇進入池塘，並非遭裴士旺、阮進雨追擊而不得以躲進池塘，一般人若跌落池塘可自行爬出，裴姓死者無法自行爬出池塘，應與大量飲酒有關，且無證據證明死者溺斃是因遭丟擲石塊而造成，今改判無罪；仍可上訴。