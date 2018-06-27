「猜猜我是誰」老梗騙得32萬元 4嫌就逮

警方逮捕涉詐嫌犯，並在身上搜出多張金融卡及作案手機。（記者鄭名翔翻攝）

2018-06-27 17:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近期出現詐騙集團，以老梗詐術如網拍購物要求匯款、或是打電話問「猜猜我是誰」等方式，向民眾行騙獲不法所得約32萬元，苗栗縣警察局頭份分局本月初接獲李姓民眾等3人報案後，立即成立專案小組並報請苗栗地檢署指揮偵辦，昨日兵分多路於苗栗各地逮捕郭姓等4名嫌犯，依組織犯罪條例及詐欺等罪移送苗栗地檢署。

警方表示，該詐騙集團以常見的網拍購物要求匯款，及打電話先問「猜猜我是誰」後，再假冒是被害人親友索錢，皆是常見詐術，但仍有民眾不查遭騙，近期就接獲3起類似案件，懷疑是同一集團所為。

頭份警分局組成專案小組，多日來調閱附近監視器畫面後，查出郭姓嫌犯等4人涉有重嫌，昨天兵分多路，分別於苑裡鎮、苗栗市等地逮捕郭姓、邱姓、陳姓、李姓4嫌，並在陳、李2人身上查出遭詐騙的9張金融卡、4支犯案用手機及3千元贓款。

4嫌遭逮後坦承組成詐欺提款車手集團，於苗栗、彰化、雲林、新竹、台中等地提領贓款後，再交給車手頭藉此從中牟利。經訊後全案依涉嫌組織犯罪條例及詐欺等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局分局長賴銘助表示，將加強至本轄金融機構宣導，也請民眾如發現有人疑遭詐騙可上前提醒，並立即通知警方到場處理，以維民眾財產安全，另藉此呼籲民眾如有發現可疑提款車手，請與警方連繫，警民連手共阻詐騙案件發生。

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