留美公務員被「美國人」店員嗆爆 惱羞怒告卻不起訴

2018-06-25 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕起爭議被嗆爆了喔！有名消費者在台北市大安區超商疑似排隊等太久，直接對店員嗆聲「我留美博士啦，你是？」店員不甘示弱秒回「我美國人啦！」後起口角，結果被店員嗆爆的顧客惱羞成怒，報警要控告店員公然侮辱；經檢方調查後，發現起因是顧客先引戰，店員雖回嘴罵人，但並沒有詆毀顧客的意圖，最後不起訴店員。

綜合媒體報導，這起事發生在2017年12月18日，年約50多歲的杜姓公務員前往大安區一間超商購物，疑似排隊結帳的人潮太多，不耐久排的他當場吆喝其他店員出來結帳，女店員以人手不夠婉拒，結果杜男還反罵女店員「頂嘴！」

當時超商正進行上架作業，20多歲的吳姓男店員出面解釋「沒有人」，杜男爆氣反嗆「放你個屁，你不是人嗎？」瞬間引爆雙方戰火，杜男接著嗆聲「我是留美博士，你是？」男店員馬上反嗆「我美國人啦！」

留美博士頓時反應不及，愣了一下才回說「美國人不能在台灣工作！」結果男店員再嗆「我雙重國籍啦！白癡！你留美還在這邊混吃等死！」結果杜男聽完馬上惱羞成怒，當場打電話報警，提告吳男公然侮辱。

警方對兩人做筆錄時，吳男承認確實罵了「白癡」等句，但起因是該公務員莫名其妙以留美博士自居，他覺得很荒謬，覺得那又怎樣，才以「美國人」回擊。

而經檢方調查後，發現吳男真的有台美的雙重國籍，且整起事件的原因是杜姓公務員先出言挑釁，並意圖以社經地位貶低對方，因此雖然吳姓店員惡言相向，但難認定吳姓店員有惡意貶損他人的企圖，因此在今（6月25日）以罪嫌不足，不起訴吳男。