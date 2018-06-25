獨家》華山分屍案 檢警只找到「單邊乳房」 兇嫌稱另一邊丟了

2018-06-25 17:57

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦華山分屍案，19日解剖死者遺體時，發現雙邊乳房竟被利刃平整割除，本月21日北檢提訊兇嫌陳伯謙追查死者雙乳下落，陳伯謙主動當庭供出，他割下死者雙乳後，隨手放在夾鏈袋裡，丟在他位於北市大同區貴德街的住家；檢警帶他前往搜索，卻只找到單邊乳房切片，對此，陳伯謙竟供稱，另一邊乳房已被他丟掉。

外傳檢警已在陳伯謙的住處，找到死者的雙乳切片；北檢今天稍早時回應，有關偵查案件的細節，本署不方便證實或否認，請外界勿以訛傳訛。據悉，北檢之所以要外界「勿以訛傳訛」，原因即在於，死者的乳房雖已找到，但檢警其實只找到單邊，另一邊乳房仍下落不明。

至於陳伯謙為何要割去死者遺體的雙乳，動機為何？據悉，陳伯謙日前被檢警提訊時，避談他割去死者雙乳的動機。

分屍案發生後，陳伯謙過去的工作經歷陸續被媒體起底，今年4月，陳伯謙曾在陽明山自然中心擔任清潔師，負責清潔標本表面的灰塵，但只做了2天就離職；因陳伯謙曾從事與標本相關的行業，檢警不排除陳伯謙割除死者雙乳的動機，是為了用來製作人體標本，另不排除他是基於「取樣」的完整度，才只留下單邊乳房切片，但確切原因仍需調查釐清。

據悉，北檢本月21日除提訊在押的陳伯謙外，還曾傳喚陳伯謙的黃姓妻子作證，釐清她是否知情，她庭訊時對於丈夫所犯下的分屍案，表示不知情，也不知丈夫竟將死者的雙乳藏在家中；檢方比對現有物證後，暫時採信黃女的說詞，初步排除她涉案的可能。

北檢調查，陳伯謙犯案後，除了將死者的遺體分屍成7袋，另以利刃平整地割除死者的雙乳，其中一側乳房切片被放在夾鏈袋中，袋中還以疑似石灰的白色粉末遮蓋，並被陳伯謙隨手丟在家中雜物堆隨手可拿之處，而非如外傳被冰在冰箱中。

檢警查出，今年6月3日深夜11點多，陳伯謙利用一把15公分長的漁刀，以仿效殺山豬的手法，從死者遺體的關節處下刀，並分屍成7袋放在機車的腳踏墊處，分批載往陽明山及三芝等山區丟棄。