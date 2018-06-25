望遠鏡窺人隱私也是妨害秘密 最重判3年

2018-06-25 13:46

〔記者吳政峰／台北報導〕科技社會人手一機，手機照相功能愈益精進，有心癡漢利用這項技術偷拍女性裙底風光，日前還傳出一名犯嫌一次拍了29名女子底褲，行徑卑劣，事實上，不僅手機偷拍觸犯妨害秘密罪，連拿望遠鏡鏡窺視他人隱私也觸法，桃園地檢署檢察官王齡梓指出，只要拿工具或設備偷看他人非公開活動，亦為觸法之舉，最重可處3年徒刑。

王齡梓25日表示，妨害秘密罪不只規範錄音、照相、錄影或電磁紀錄的偷拍偷錄行為，也一併處罰無故利用「工具或設備」窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，違者最重可處3年徒刑。

王齡梓指出，望遠鏡可被認定是「工具」的一種，民眾千萬勿刻意拿來窺視他人私密行為，多年前烏來溫泉區就曾發生類似案例，多家業者的裸湯對面是登山步道，有心人士為了一覽春光，在步道上架設望遠鏡，光明正大偷看女子泡湯，若被抓到又未和解，最高為3年徒刑。

「不少被告無前科」，王齡梓的辦案經驗發現，很多偷拍者其實都沒前科，只是因為一時好奇、新鮮感，就鑄下大錯，等到被逮後才知道事情嚴重，和解賠錢了事還好，如果被害人不願原諒，堅持依法究辦，就得揹上前科，成為一輩子汙點。

王齡梓透過台灣司法人權進步協會建議，第一時間發現遭到偷拍，在衡量現場安全的情況下，不妨即時呼叫、求助，請旁人協助制止、報警，保全證據，才能對行為人究責，如果事後願意原諒對方，也可以撤回告訴。