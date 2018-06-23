竹縣警車逆向狂飆撞橋墩 2警輕傷

2018-06-23 15:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東派出所2名警員駕駛警車出勤時，疑因辦案心切高速逆向行駛高架橋下道路，結果撞上橋墩，警車車頭嚴重毀損，2警還好有安全氣囊爆開保護，就醫診斷僅有輕微腦震盪；竹東警分局調查後表示，肇事主因為警員開車經過水窪未注意水飄現象導致過彎不及才撞上橋墩。

這起警車交通事故發生在21日清晨4點多，事後傳出竹東警分局未依規定向上呈報，疑似要隱匿這起事故；但警分局今天公布肇事警車的行車記錄器影片，並由副分局長邱言宸出面說明，2警員酒測值皆為每公升0毫克，事發當時精神狀態正常且無嬉戲，全案就是一起單純自撞事故，警車送修估價後才會依照行政程序呈報，沒必要也不可能隱匿。

竹東警分局表示，竹東所21日清晨4點多接獲通報在竹東鎮水資路底有人打群架，立刻通報線上警網前往處理，2名警員駕駛警車在快抵達現場時，疑因轉彎時行經水漥不慎失控擦撞，造成警車車頭毀損、安全氣囊爆開，2警由救護車送醫診斷僅輕微腦震盪，事後已派員慰問。

根據警分局提供的肇事警車行車記錄器影片，這輛警車高速行駛位於台68線東西向快速公路高架橋下方的水資路時，中央分隔島的右方也有1輛警車朝同方向高速行駛，可見肇事警車行駛在逆向車道上，後續狀況的確如分局說明，這輛警車駛過水窪疑似出現水飄現象失控，在稍後過彎時撞上左前方的高架橋橋墩。

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