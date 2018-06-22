誆比特幣高獲利吸金15億 醫生、律師也受騙

2018-06-22 15:30

［記者楊政郡／台中報導］網路帳戶內「賺滿滿」，要求換成現金卻不見蹤影！台中檢調今年3月偵辦林、范等人打著「IRS國際儲備集團」名義，以擅於炒作比特幣為晃子，發行販售RM（儲備金），吸引律師、醫師等高知識份子，給予保證增值，日增0.35%，1年本利和達355%，已有上千人受害，金額超過15億新台幣，據了解，被害人凍結期後因領不到本金及分紅，才知上當，檢調展開搜索，訊後主嫌林志桀依違反銀行法1千萬交保，其餘7人幹部均交保候傳。

檢調指出，林志桀自稱是「IRS國際儲備集團」（疑似跨國詐騙集團，陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國及越南成立辦事處），的「大中華及東盟地區參議處首席代表」及范訓銘為「執行代表」，從去年8月起在台灣台中及台北兩地，邀不特定投資人購買該公司提供的套餐，購買100至7000美元的投資套餐，換取等值「RM」（儲備金），RM每日固定增值0.35%，1年後即可取回高達355%之本利和。

不但保證獲利，避開比特幣漲跌的高風險，嫌犯也佯稱他們都是炒作比特幣高手，民眾投資後只要過8個月的「凍結期」，就可領回等值現金或比特幣，調查人員指出，只有最早參加的幾隻「老鼠」，確有領到獲利。從今年3月陸續到解凍期，民眾領不到紅利而出面檢舉。

有被害人說，他們要求在網路上開帳戶，每天可看到帳面上「賺滿滿」，一直數字增加，可是解凍期到，要求換回現金卻一再拖延，最後避不見面。

檢調昨在台中市、台北市辦公處所及主嫌住居所計8處展開搜索，查扣、凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚（虛擬貨幣存放於幣託所、市價逾新台幣4000萬元）。

調查人員說，2017年8月起該集團頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等「上線領導人」現身說法，鼓吹購買他們的RM套餐，投資人可登入IRS集團網站，查詢RM數量及現值，看到數字天天增漲，民眾就這樣上當。

為了多拉投資人進來，發展下線，還提供1.5%至8.8%不等獎金，招攬一定金額後再領取「升級獎金」，最高10級還可領達250萬元升級獎金，民眾趨之若鶩，短短9個月吸金逾15億。

初步調查，林嫌等操作比特幣，大部分吸金款項已購買比特幣後移轉至境外，另涉及洗錢防制法或詐欺罪嫌，由台中地檢署指揮擴大偵辦。

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