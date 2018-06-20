德安航空詐離島補助 台東機場德安櫃台、機棚遭搜索

2018-06-20 16:11

［記者王秀亭／台東報導］經營蘭嶼、綠島等5條離島航線的德安航空，爆出行涉長期作假帳，浮報機隊維修費等，詐領民航局離島補助，法務部台東縣調站3名人員今天上午出現在台東豐年機場，至德安航空櫃台、機棚帶回相關資料。

據了解，3名台東主管今天早上第一班飛機北上，不久就有調查人員到德安航空辦公室及機棚調閱相關維修資料。

經詢問豐年機場德安航空員工，員工表示有調查站人員前來，但不知發生何事，今天皆正常上班，飛往蘭嶼、綠島的航班部分受天候影響而取消，其他都正常起降。