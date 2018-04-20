鋁箔包刺洞引發恐慌 超商店員坦承心情不好犯案

該批號飲料共有16包有針孔。（記者林敬倫翻攝）

2018-04-20 16:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］前日林姓男子到礁溪一間超商買鋁箔包裝咖啡，結帳後發現，吸管插孔被刺破一個小洞，男子將事件po網引發外界恐慌，擔心是千面人事件翻版，警方破案，發現是該店許姓店員，因為心情不好無聊，才會犯案，全案依毀損罪嫌送辦。

20歲許姓男子是蘇澳人，為礁溪鄉某超商員工，他供稱，因為心情不佳加上無聊，才會在鋁箔咖啡包的封口刺洞，但沒有注入任何毒物，前日林姓男子買了咖啡後，發現鋁箔包封口有洞，拍照po網，引發民眾恐慌，擔心千面人事件再現。

經查礁溪鄉超商該鋁箔包咖啡飲料共有2箱，每箱有24包，其中1箱飲料全部有針孔，另1箱則無，有針孔的那箱飲料於9日到店、13日上架，至今已賣出6包，有2包因有破損被商家銷毀，其他16包有10包在架上，6包則在超商倉庫裡，宜蘭縣政府警察局刑警大隊及衛生局前往超商查驗，帶回飲料送驗。

昨刑事局刑事警察局鑑識中心初驗 該飲料目前沒有毒物反應，不過刑事局與食藥署仍要針對其他有無影響人體健康的項目進行檢驗；警方初步訊問，超商及製造鋁箔包咖啡的業者，均未有被恐嚇的情況，因為超商跟超商倉庫的鋁箔包咖啡都有被刺洞，懷疑是店內人員所為，經突破心防，許姓店員終於坦承犯案，全案依毀損罪嫌送辦。

宜蘭縣政府衛生局呼籲，食品業者應遵守食品安全衛生管理法規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，應善盡企業責任，做好自主管理，切勿心存僥倖，以身試法，倘經查獲仍販售問題產品，將依同法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾購買包裝食品應注意保存期限、包裝完整、標示清楚，是否曾被開封、外觀有無破損等，若有任何食品衛生問題，歡迎撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779通報。

律師王清白表示，依據民法，超商可向許姓男子請求損害賠償。