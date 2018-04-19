4/19 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎摃龜

2018-04-19 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）晚開獎的第107000032期威力彩，頭獎摃龜；第107000094期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新北市新莊區中和街140號的「新樂彩券行」開出。

第107000032期威力彩中獎號碼為：「第一區：04、09、15、18、29、33，第二區：07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共137注中獎，每注可得4000元；陸獎共1195注中獎，每注可得800元；柒獎共1799注中獎，每注可得400元；捌獎共9830注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4760注中獎，每注可得100元；普獎共2萬1946注中獎，每注可得100元。

第107000032期38樂合彩中獎號碼為：「04、09、15、18、29、33」，五合摃龜；四合共9注獲得，每注可得6萬7500元；三合共64注獲得，每注可得5750元；二合共1426注獲得，每注可得750元。

第107000094期今彩539中獎號碼為：「01、06、18、21、39」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共138注獲得，每注可得2萬元；參獎共5177注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬226注獲得，每注可得50元。

第107000094期39樂合彩中獎號碼為：「01、06、18、21、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共85注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4237注中獎，每注可得1125元。

第107000094期3星彩中獎號碼為：「970」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000094期4星彩中獎號碼為：「5438」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」