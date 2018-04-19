狙殺股市炒手 曾建軍判無期徒刑定讞

2018-04-19 18:10

〔記者張文川／台北報導〕股市聞人「古董張」張世傑炒作集團旗下的股市炒手王寶葒，4年前在新竹湖口住家後門，遭現年69歲的退伍飛官、殺手曾建軍以行刑式手法，近距離連開3槍狙擊，送醫不治，曾男再由同夥葉秉儒接應曾離去，曾、葉2人在王出殯日被逮，曾男供稱被以1萬美金代價買兇狙殺王男；更二審去年10月依殺人罪判曾男無期徒刑、褫奪公權終身，葉男以幫助殺人罪判10年6月徒刑，最高法院今駁回2人上訴，全案定讞。

判決指出，空軍少校退伍的曾建軍，服役期間擔任飛行員及作戰長，他供稱，2014年1月，被馮姓男子等人以1萬美金收買，唆使殺害王寶葒，曾建軍犯案前多次前往王的住家外勘查地形；同年7月間，馮男催促曾建軍應儘快進行殺人計畫，葉秉儒在場聽到，馮向葉說，若幫忙辦妥此事（指殺人），會得到好處，葉同意加入。

2014年8月6日晚間8時，曾、葉駕車埋伏王寶葒住處，晚間9時35分，王寶葒返回住處，曾男見狀，獨自下車走到王寶葒面前，近距離朝王連開3槍，其中第3發子彈從左耳射入、左下巴貫出，再射入胸腔心臟、肝、胃，最後才卡在右臀，送醫不治。

更二審去年10月認定，曾建軍近距離朝王寶葒的左耳等身體要害開槍，且下手猛烈，有不確定殺人故意，判處曾無期徒刑、終身褫奪公權，葉以幫助殺人罪判10年6月徒刑。

2人提起上訴，最高法院今認定，原審已敘明判決理由，認事、用法、量刑都沒違法，上訴沒有理由，駁回上訴確定。