吸毒後嗆聲恐嚇 陳男犯5罪判1年刑

2018-04-19 11:56

［記者楊政郡／台中報導］陳男吸安後開車四處閒逛，亮槍對人瞄準、拉槍機、嗆聲，還恐嚇「拿錢出來、5000元」，企圖要被害人交出車子鑰匙，因他口齒不清，被害人沒聽清楚而未遂，員警來圍捕又以槍口瞄準員警，最後民眾與員警合力制伏陳嫌，瘋逛一圈下來，觸犯兩次恐嚇、恐嚇取財未遂、對公務員施暴、傷害等罪，合併判處1年徒刑，空氣槍沒收。

判決書指出，106年9月22日凌晨陳男（38歲）在大雅區大林路路邊車上，吸食安毒及不明藥物（吸毒部分另案審結），當天下午開車到神岡區車子停在溫男住家前，溫男望外察看，陳男竟搖下車窗有手持空氣槍指向溫男，溫男心生畏懼，但也對此景拍照存證，引來陳男嗆聲「你知這是什麼？相不相信我彈下去」，重複說了幾次才駕車離去。

陳離去後要開到某修車廠，正巧遇到王姓負責人載4名顧客要離去，以為是朋友過來，搖下車窗打招呼，陳卻拉機槍、且槍頭瞄準王姓負責人，大家都認為槍已上膛，非常緊張，此時王姓負責人立即快速離去，並打電話報警。

而王老闆離開，陳竟持空氣槍下車走進修車場，以台語叫「郭男出來」，「拿錢出來」，「5000元」，但郭男翻開口袋只有100多元，表示身上沒錢，陳又示意「那車子！」，想要郭拿車鑰匙給他，但口齒不清，郭男再次詢問何意時，遲就放棄而離去。

而此時警方獲報過來處理，陳嫌看到警車過來，發動車子準備衝撞警車，又以空氣槍指向員警等，員警為了閃躲，跳車逃避，持警棍在陳車旁逼陳嫌下車，陳男下車後立即被員警及民眾合力制伏，員警全身傷痕累累。

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