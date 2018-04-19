小燈泡媽媽PO文挨批 她轟酸民「檢討被害家屬很會？」

小燈泡媽媽王婉諭。（資料照）

2018-04-19 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕高院16日召開男子王景玉殺害女童「小燈泡」的延押庭，預計7月底前宣判，但小燈泡母親王婉諭在臉書批評，身為被害人母親卻看新聞才知道審理進度，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」此舉引起網友正反網友討論，卻有人用不雅用詞批評她。同樣身為受害人家屬、王昊姑姑王薇君則替小燈泡母親抱不平，PO文砲轟酸民「檢討被害家屬很會？」

曾因司法改革國是會議未被選入名單，而怒抱怨「為何是小燈泡媽不是我」的王薇君在臉書PO出截圖，表示「因為臉書通知『相片審查』無意中看到極度惡意的人性......你們到底懂甚麼？你們到底憑甚麼？你們認識瞭解小燈泡的媽媽？你們有長腦，可以學習思考嗎？所有內容已截圖存證」。

許多網友看完也很感慨，認為有些人真的很沒同理心，「哀~很多人實在是唯恐天下不亂! 都不知道有時不說話才是好的」、「會發這樣的文章的人跟加害人有什麼不同 二次傷害太過份」、「我們的家園好多鍵盤廢物 真的好可悲」、「他們無法理解被害者難面對兇手瘩心情，除非自己的家人也經歷一樣可怕的事件，我們也不奢望這些人能感同身受，因為人性就是這麼醜陋。」、「對於小燈泡媽媽的心情，我感同身受。請姑姑代轉，我一直都支持她，請她加油！」。

王薇君也回應網友，難過的說「看到那些惡意雖然生氣，但，其實是心疼她（王婉諭）更多」。