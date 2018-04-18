陽明山打卡新地標！ 消防局陽明山分隊落成

2018-04-18 11:26

［記者陳恩惠／台北報導］台北市消防局今天上午在北投區勝利街1號，為「第四救災救護大隊北投中隊陽明山分隊」的重建工程辦理落成啟用典禮，新廳舍融合山景、地勢等特殊設計，將成為陽明山的新景點和特色地標，廳舍另設有山域意外事故搜救中心，將讓陽明山地區的防災效能更加提升。

消防局表示， 落成啟用的陽明山分隊，除設有辦公廳舍外，並規劃完善的室內外備勤及訓練空間，在地下一層另設有山域意外事故搜救中心，可作為山區意外事故勤務指揮調度中心外，還可作為訓練教室及後勤補給空間，並支援外縣市山域意外搜救作業，精進北市山域搜救能力及品質。

陽明山分隊位於陽明山國家公園內，擁有豐富的自然景觀，駐地的規劃、設計皆結合當地地形地貌，配合山陵起伏線條，以山區避難小屋的意象打造別具特色的消防分隊；同時為了因應陽明山地區眾多遊客，分隊同時也規劃專屬的民眾休憩互動空間，除專注於守護市民生命財產安全，並致力於推動更親民及便民的服務。

先前的陽明山分隊已有60年歷史，由於廳舍老舊，不敷使用，為改善基層同仁生活品質，強化陽明山區消防救災能量，消防局2015年規劃原址重建，興建地下二層、地上二層的消防廳舍，透過議員及里長、熱心人士積極協助，陽明山分隊消防廳舍得以順利新建完成，如今啟用，將使陽明山地區救災、救護效能及為民服務更加完備。