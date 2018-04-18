老翁半夜念經擾鄰被殺害 嫌犯判無期

2018-04-18 10:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓老翁半夜念經影響鄰居安寧被殺案，高雄高分院今上午宣判，依殺人罪判處通緝兇嫌王清正無期徒刑，褫奪公權終身，維持原審判決。

據了解，高雄市苓雅區一處出租套房，去年3月25日，80多歲獨居老翁陳萬霖陳屍住處，警方查出是隔壁一名女住戶的52歲男友王清正涉案，經深入追查後，發現他僅因不滿陳翁深夜拜拜擲筊擾眠，涉嫌持鐵鎚活活打死陳翁，被依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並起訴。

高雄地院判處無期徒刑，王不服上訴後，高雄高分院認為地院認事用法並無不當，判決上訴駁回，但可上訴。