法務部官員主導金融八法修法？ 劍青檢改籲部長嚴查

2018-04-17 22:00

〔記者謝君臨／台北報導〕針對金融八法修法爭議，身兼財委會召委的立委郭正亮今天（17日）向媒體爆料，指金融八法修法內容是法務部與司法院的共同意見，當時在朝野協商所拿出來的文件，也是該名法務部官員提供。對此，由改革派組成的檢察官團體「劍青檢改」要求法務部長邱太三嚴查，若屬實，該名官員應負起政治責任。

以下為劍青檢改聲明全文：

【劍青檢改聲明】金融修法荒謬至極 請法務部嚴查並負起政治責任

據今日媒體報導，郭正亮委員指出，金融八法修法架空《刑法》沒收新制之立法過程，竟是法務部官員與民進黨總召柯建銘聯合在立法院黨團協商前，要求當日主席郭正亮委員所為，並稱金管會和司法院均已同意，更將金管會原本僅提案研修的《證券交易法》一法，一舉擴張到全部金融八法，徹底架空沒收新制，其所述情節令人震驚。請邱太三部長立即嚴查是否屬實？如果屬實，究竟是哪個官員？是否為部長政策？並向國人公布調查結果，如果確有法務部官員修法架空《刑法》沒收新制，請該負責的人負起政治責任。

本會並聲明如下：

一、法務部為《刑法》主管機關，《刑法》沒收新制為法務部近年來重大政策。自前年大力推動《刑法》沒收新制後，更憑以全力準備年底國際洗錢防制評鑑。今竟傳出法務部官員在立法院主動修法，將全部金融八法修改架空沒收新制，做出了完全相反於法務部政策之作法，倘若屬實，法務部對於沒收新制之政策立場究竟為何？為何有官員主動在黨團協商前要求修法？其行徑令人驚愕。請法務部長立即嚴查，若係法務部長之政策作為，請具體說明政策立場，以示國人；若係法務部官員個人所為，請嚴查其為何有該等行徑？

二、法務部於本次修法爭議後，面對金管會之回應聲明，更曾於4月12日發布「為兼顧被害人權益，應即修正銀行法等法」新聞稿，首段指出「本部積極推動相關沒收新制，期能徹底剝奪不法犯罪所得。…...（此次）金融犯罪領域之修法，卻使沒收新制產生缺口，導致法院判決不宣告沒收之結果。……本部將儘速邀集司法院、金管會等相關單位及學者共同研商，以解決此一困境。」等於指摘金管會修法不當。但報導指出，今日郭正亮立委揭露此次金融修法之幕後主導者，根本就是法務部官員，請邱部長一併嚴查此份聲明發出之時，法務部是否知悉，根本就是法務部內官員主導修法，若已知悉，為何膽敢發出此種聲明。

三、 本次金融錯誤修法過程， 法務部、金管會及立法院均涉入其中， 如此重大政策法案， 竟能操作修法通過，令人驚愕！至盼盡速亡羊補牢，趕快修法補救。面對我國即將到來之洗錢防制評鑑，誠摯呼籲各主管機關齊心協力，團結合作推動法制健全，更請嚴防不當修法，切勿讓詭異法案闖關成功。