學當房仲要在夜半跟師父到摩鐵開房？檢方打臉女徒弟！

2018-04-15 19:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕想學當房仲的女子小莉（化名），指控林姓房仲佯稱帶看汽車旅館格局與擺設，連續3次帶往摩鐵與套房猥褻性侵甚至下藥迷姦，檢方發現小莉進出摩鐵時神情自然，且在被猥褻後，仍於短期間內深夜進摩鐵開房，直到凌晨才退房，完全不像被害人應有的反應，認定指控內容有問題，全案不起訴。

小莉指控，林男105年間因仲介男友租屋而認識她，後來她和男友因有意兼職房仲，於是從去年3月起一同跟隨著林男學習。沒想到林男竟趁與她單獨外出時，藉口帶看友人設計的汽車旅館室內格局及擺設，去年4月帶進薇閣房間內，強行撫摸胸部及全身上下，猥褻得逞。

事後林男又稱因買不到鎖頭，要求一起留守仲介的出租套房，在房間內強行撫摸胸部，再次猥褻。

林男以她大腿發炎瘀青為由，要她服下林男事先準備的藥丸，隨後以帶看摩鐵房間擺設為理由，帶往桃園市楊梅區一家摩鐵。小莉隨即覺得昏沉疲累而睡著，醒來發現已遭性侵得逞。

林男坦承撫摸小莉胸部及下體，並有指姦行為，然所為均未違反小莉意願。

檢方向汽車旅館調取二人入住的監視畫面，發現小莉神情平和，並無任何異常情況。至於林男要求小莉服用的藥丸，經送鑑定，為解熱鎮痛劑，並非迷藥。

此外，根據小莉指控，是因林男帶看室內格局及擺設，於去年4月某日晚間8點多，遭林男在摩鐵內強制猥褻，何以隔天凌晨還單獨與林男外出學習仲介工作，又於2天後的晚間10點，再與林男一起進入摩鐵，直到隔天凌晨1點多才退房？檢方認為種種跡象均與性侵被害人常見的反應不符，全案不起訴。