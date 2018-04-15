土地公金元寶被偷 廟方：不會發財、恐惹怒神明

士地公廟金元寶被偷，左側香爐前空無一物，里長游金隆向神明秉報，也盼竊賊悔悟送回。（記者蔡淑媛攝）

2018-04-15 17:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕神明的金元寶也敢偷！北區錦平里土地公廟供奉金元寶（銅材鍍金），竟引來宵小覬覦，10日假裝拜神，卻大膽偷走金元寶，里長、台中市議員擬參選人游金隆說，金元寶很有靈氣，保佑信徒發財，但宵小未得土地公同意，擅自抱走，是不可能發財，甚至可能惹怒神明！

游金隆調出廟裡監視器說，這名竊賊有備而來，早上趁四下無人，假裝進廟拜拜，雙手合十，卻不停得四處張望，確認四下無人，將神桌供奉的金元寶連同玻璃罩，一起抱進自己的袋子裡，再假裝若無其事離開，全程約2分鐘。

土地廟裡供奉金元寶讓信徒求財，很是靈驗，廟方也準備100個小元寶，讓信徒執筊迎回家供奉，已經索取一空，香油錢也回饋鄉里辦桌，並做為弱勢戶過年紅包。另外廟方也分出兩個中型元寶，讓正、副爐主迎回家供奉，家中事業興旺，今年更換新爐主，元寶也送回廟裡加持，準備擇日迎回，不料被偷走，信徒都很生氣，沒想到土地公的金元寶也敢偷！

游金隆今天說，偷竊一事已向土地公秉報，原本希望竊賊能悔悟，送回金元寶，所以未馬上報警，但等了快一週仍不見送回，已經調出監視器畫面拍下歹徒行竊畫面，準備報警，也希望竊賊趕快送回金元寶，否則財運無法降臨，還可能引來牢獄之災。

竊賊假裝進廟拜拜，自備袋子裝入金元寶偷走。（記者蔡淑媛翻攝）

錦平里土地公廟裡，供奉在士地公面前的金元寶（紅圈處）被偷走。（記者蔡淑媛攝）