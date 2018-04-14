逆向違規停車引來警方盤查 毒蟲GG了

2018-04-14 13:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子13日晚間駕車逆向違規停車在龍潭區成功路一處便利商店前，龍潭警方巡邏經過趨前要勸離，卻發現徐男神情有異，仔細盤查後，果真從徐男身上起出安非他命毒品與吸食器，已依毒品罪嫌將他送辦。

徐男（42歲）貪圖方便，為了要到便利商店購物，就直接逆向違規將車停放在路旁，才引來警方臨檢。

警方說，徐男看到員警趨近，神色緊張，查出他是列管的毒品人口，仔細盤查後，在駕駛座旁的縫隙中，發現毒品吸食器與殘留的微量安非他命，讓他百口莫辯，只能坦承吸毒被送辦。