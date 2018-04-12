驚！持槍入校園找愛孫 男子被查獲3把槍30發子彈

2018-04-12 15:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕有毒品、恐嚇前科的鄭姓男子，光天化日之下持槍進入校園找愛孫，引起一陣恐慌，事後警方在其住處起獲2把已上膛的改造手槍、1把BB槍和子彈30發，鄭嫌持槍入校園真正動機和槍枝來源，警方正深入調查中。

高雄湖內警分局一甲派出所今天（12日）下午1點召開記者會，指昨天（11日）下午2點接獲轄內某國小主任報案電話，表示上午7點多有1名家長持槍進入校園，一甲派出所長賴价賢立即趕赴了解案情，並調閱校園內監視器。

監視器影像拍到，1名男子騎機車直接進入校園，車子停在川堂前，然後彎腰從機車腳踏板拿起1把手槍，插在右後口袋內，男子在校園逗留2、3分鐘後即離去，並未造成人員傷亡。

警方事後以車追人，查出車主為路竹區竹園里新生路鄭嫌（52歲），警方在其住處2樓房間查獲1把BB槍，地上用夾鏈袋裝著15發改造子彈，又在1樓騎樓鞋櫃上查獲2把已上膛的改造手槍，其中，1把裝有子彈7發、另1把裝有子彈8發，全案總共查獲1把BB槍、2把改造手槍和子彈30發。

警方表示，鄭嫌生性狡猾、裝瘋賣傻，對警方詢問內容均避重就輕，只說怕孫女不見，所以到學校探望，知道孫女已在教室早自修即離去，由於鄭嫌語帶保留不願吐實，案情尚待檢警深入釐清中，全案經警偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦。