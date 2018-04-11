寶山竹43線1期工程通車 7米山路拓寬為15米大道

2018-04-11 12:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉三峰路竹43線第一期拓寬工程，今早熱鬧舉行通車典禮，為竹科國道3號寶山交流道聯絡道拓寬工程，也是通往台3線的要道，預期有助於疏解假日車流。

竹43線第一期拓寬工程，今早由縣長邱鏡淳牽著百歲婆引領，偕同寶山鄉長邱坤桶、縣議員邱振瑋一起出席通車典禮，地方人士參與熱烈。邱鏡淳表示，三峰路原路段寬約7公尺，假日車流壅塞，道路拓寬為15公尺後，增加交通便利性，可促進竹科及鄰近地區的觀光發展。

縣府工務處表示，此計畫屬「新竹生活圈山區外環道路工程規劃」，竹43線第一期拓寬工程，接續竹43線（三峰路）拓寬路段，起點2K+750，終點3K+695，全長共945公尺。中央核定總工程經費2.472億元（中央補助82%，縣府自籌款9%，公所配合款9%），實際工程費約1.76億元，土地徵收費7100多萬元。

此案經環境影響評估、路線規劃設計及土地徵收等前置作業，於105年7月開工，歷時600日曆天，今年3月竣工。

工務處說，此案用地徵收至4K，但因工程費不足，有305公尺尚未拓寬，縣府已提報前瞻建設計畫爭取4400多萬元經費，如經核定，可望在年底動工。

工務處表示，寶山鄉三峰路竹43線4K到9K+740（峨眉），未來將持續提報新竹生活圈計畫，爭取分年分期拓寬。