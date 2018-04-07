這能住人嗎？遊民「苦修」住水圳邊生病獲救

吳姓老翁（擔架上）獨自住在台南佳里水圳邊的空地上，四周堆滿他的資源回收物（如圖），有如住在「垃圾堆」中，日前他因肚子痛，佳里區安西里長陳雅慧（右1）連繫警、消到場救護。（記者楊金城翻攝）

2018-04-07 20:16

〔記者楊金城／台南報導〕這是人住的地方嗎？你沒看錯，78歲吳姓遊民，獨自住在台南佳里水圳邊的空地上，四周堆滿他的資源回收物，有如住在「垃圾堆」中，日前他因肚子痛，佳里區安西里長陳雅慧輾轉獲報，將身無分文、身分不明的吳翁送醫，才讓此事曝光。

陳雅慧將老翁的照片「尋人啟事」PO上臉書，結果遠在台東的老翁姪子看到臉書訊息，這2天其家人利用清明連假到佳里來探望和照顧老翁。

老翁的家人說，未婚的吳姓老翁在30多年前，就從台東老家離家出走，不願回家，親屬有時一年會過來佳里看個幾次，對里長救援表達感謝。

吳姓老翁原本從台東步行流浪到台南將軍區，約30年前再落腳在佳里水圳邊一間工寮「靠牆」居住「苦修」，工寮後來拆除，他就以天為幕、以地為蓆繼續住下來。

吳姓老翁撿拾資源回收物為生，附近的居民知道有位「怪老子」住在水圳邊，但他人很和善，只認為他在「修行」，只是個性怪異，不接受當面接受人捐贈物資，善心人士久了後就知道把生活用品放在吳翁住處一旁即可，陳雅慧在半年前，也交代社區志工1週送餐3次給吳翁，讓他不餓肚子。

上月26日，吳翁因腹痛呻吟，有民眾趕緊通報陳雅慧，她立即連絡佳里警分局、佳里消防分隊到場救護，送到佳里奇美醫院急救確診為盲腸炎，因吳翁無親人在旁，陳雅慧充當看護，協助安排吳翁的手術。

因吳翁身分不明，陳雅慧利用網路無遠弗屆的力量，在臉書PO上吳翁照片的尋人啟事，沒想到3天後，吳翁的姪子就看到臉書訊息，連繫上陳雅慧，陳雅慧樂得完成助人善行。