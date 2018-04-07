疑失智男離家逾150公里祭父失聯9日 草屯警助返家

2018-04-07 14:26

〔記者佟振國／南投報導〕疑患有失智的55歲黃姓男子，3月29日未告知家人下，獨自由新北市鶯歌區住處搭車前往南投縣草屯鎮茄荖山公墓祭拜父親，卻因路況不熟迷途，與家人失聯長達9天，飢腸轆轆的他跑到草屯分局中正派出所要東西吃，卻無法清楚表達個人身分資料，員警透過行動載具M-Police照相查詢功能確認黃男身分通知家屬，助他們一家團聚，化悲為喜。

草屯分局表示，黃姓男子昨下午1時許自行徒步走進中正派出所值班台，表示多日未進食，肚子很餓，希望警察給他東西吃，值班員警見男子神情恍忽，衣物似多日未換，身上還有多處擦挫傷，除了提供泡麵熱食供黃男解飢，也詢問男子的身分資料，希望進一步提供協助。

黃男表示因思念亡父而跑到草屯茄荖山公墓，因路況不熟途迷又跌倒，自行脫困後到處找路，看到派出所才進去求助，但員警見他無法清楚表達姓名、住址、電話等資料，則是利用警方行動載具M-Police照相查詢功能，查出黃男住新台市鶯歌區，與草屯相距逾150公里，再依戶役政系統查到黃男的胞弟目前住在草屯，趕緊聯繫他到派出所將哥哥帶回，才知黃男已與家人已失聯9天。

黃男胞弟指出，現住新北市鶯歌區的哥哥疑患有失智症，上月29日向家人表示非常想念往生的父親，之後即不知去向，這幾天家屬急著找人，非常感謝警方幫了大忙。