涉嫌襲胸、強吻女記者 北市警南昌派出所長調職

2018-04-06 19:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局表示，現任中正二分局南昌派出所主管黃建盛，因被外界指傳涉嫌性騷擾電視台女記者，市警局現已先將黃員改調派泉州派出所任主管職，全案並交由市警局督察室等單位同步介入調查。

市警局表示，黃建盛是否有涉及性騷擾情事，警方將會秉公處理；而黃員平時工作認真負責，若無明確涉案，市警局也會為他作公正處置。

此事源於曾任台北市警萬華分局華江派出所所長的黃建盛，月前與某電子媒體1名女記者和1名男攝影記者餐敘，酒酣耳熱之餘，4男1女隨後相約續攤轉移至錢櫃KTV；但，事後被這名女記者向警政高層多方抱怨，在續攤時遭黃員襲胸、強吻。

警方表示，當時參與續攤的多人都聲明證稱未看到黃員有對女記者作出不雅舉動，女記者不願配合督察人員調查，也未正式提出報案。但警方仍對黃員作出風紀懲處，記申誡處分。

警方為安撫女記者情緒，黃員又值要調動升職之際，黃員被協調付出高達40萬元的和解金，雙方並簽署保密協定，相關當事人三緘其口，但風聲仍流傳出去。

台北市警局認為黃員雖疑捲入風紀案件，但因並無被害人正式指控的事實，認為不影響職位調動，仍將黃員派往中正二分局南昌派出所擔任主管職務，負責總統官邸安全維護勤務。