小弟樓下擦槍遭警控制 老大樓上喊：樓下有郎無？

46歲男子程姓男子有毒品惡習，動輒亮槍恐嚇，白河警方循線前往住處搜索，起出改造手槍4枝、子彈75發與毒品。（記者王涵平翻攝）

2018-04-04 10:10

〔記者王涵平／台南報導〕46歲男子程姓男子有毒品惡習，動輒亮槍恐嚇，白河警方循線前往住處搜索，在樓上程男不知在樓下保養槍枝的小弟已被警方控制，頻喊樓下「有郎無？」，警方起出改造手槍4枝、子彈75發與毒品。

警方調查，程男曾於106年間因工作上與股東口角，即持槍前往股東位在屏東市家中開槍示警，經警方循線查緝到案。因身染毒品惡習，情緒不穩且擁槍後性情大變，與朋友相處如違反其意者即亮槍出言恐嚇訓斥，四處與人為敵，恐發生與仇家械鬥。

白河警分局與新營分局組成專案小組，鎖定程姓主嫌全力查緝，昨日持搜索票前往柳營區重溪里小腳腿程男住處，先控制在樓下擦槍的51歲沈姓男子，在程男家中起出改造手槍3枝、90子彈7發、毒品安非他命（毛重43.1公克）及毒品吸食器1組；在沈男身上查獲改造手槍1枝、長槍子彈43發、90子彈14發，程、沈二嫌坦承犯行不諱，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移及違反毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦。

市警局長黃宗仁獲報立即前往白河警分局頒發破案茶，鼓勵員警士氣，並慰勉員警辛勞。白河分局長陳建民對員警迅速偵破表示欣慰。

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