公親變事主！好心老闆幫員工還債 不堪騷擾開車輾傷債主

2018-04-03 20:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名29歲陳姓老闆，日前協助底下的黃姓女員工處理債務問題，雙方談好還款時間，孰料，40歲楊姓債主還不斷地帶人上門討債，讓他不堪其擾，陳女最後離職神隱，陳男公親變事主，昨晚楊男又到場向他討債、攔車嗆聲，陳男不慎開車撞倒輾傷對方，事後各自在臉書上PO文互罵，雙雙鬧上警局。

警方調查，事件起因為黃女向楊男借錢，陳男好心幫忙處理債務問題，孰料，黃女離職後避不見面，楊男改向陳男討債，今年1月以來多次跑到新莊區的公司討債鬧事，陳男因不堪騷擾，多次向警方報案，控告對方侵入住宅等罪嫌，警方已依法函送，但楊男仍不知悔改。

昨晚7時許，楊男帶著林姓友人再度前往追債，碰巧遇到陳男準備開車離開，楊男竟肉身擋車，還不斷出言嗆聲，雙方僵持不下，陳男不慎開車撞倒楊男，甚至還輾過對方，所幸楊男僅有輕微挫傷，陳男見其沒事後開車離開，最後直驅派出所報案提告妨害自由，事後還PO文到網路控訴對方惡行，但楊男也不甘示弱，調閱停車場的監視器，指控陳男蓄意殺人。

新莊分局表示，警方受理陳男案件後，試圖通知楊男到場協助調查，但其仍未到案，而他指控對方開車輾人一事，警方尚未接到其報案提告，詳細案情仍待進一步釐清。