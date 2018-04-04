前所未聞！老翁當妻面拿雨傘戳列車長屁眼！

2018-04-04 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓八旬老翁日前與妻子搭乘台鐵區間列車時，疑因列車長查票時發生口角，竟趁列車長轉身時，涉嫌拿雨傘捅列車長屁眼，還以雙手比畫出一個「大」的動作，事後老翁雖堅稱雨傘是不小心碰到，但新竹檢方依然認定有性騷擾之嫌，全案提起公訴。

檢警調查，吳姓老翁1月5日上午與妻子搭乘台鐵區間車北上，而行經新豐站與湖口站間時，疑因與列車長查票時發生口角，竟趁列車長轉身對其他旅客查票不及抗拒之際，以手持雨傘戳刺屁股中間，藉以達到性騷擾目的。

列車長當場質問吳男「你剛剛弄我屁股，是什麼意思？」吳男竟雙手比畫出一個「大」的動作，檢方認為，吳男顯然主觀上基於性騷擾犯意，趁列車長不及抗拒而觸碰臀部隱私部位。

由於被害列車長感覺身體遭侵犯及受辱，立即通報台鐵湖口站處理而循線查獲。

吳姓老翁喊冤說，雨傘是不小心碰到列車長的屁股，他年紀這麼大了，怎麼可能去性騷擾一個30多歲的大男人？至於他雙手比畫出一個「大」的動作，其實是要說「我不是故意的！」

然而檢方當庭播放錄影畫面，加上列車長的控詞，認定吳男所為，已經觸犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌，因此將吳姓老翁起訴並聲請簡易判決。

該法規定「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科 或併科新台幣10萬元以下罰金。」