小客車逆向撞翻警車 花蓮6警與自小客駕駛受傷送醫

花蓮縣壽豐鄉省道台11丙線4公里處今早近9點發生車禍意外，警車遭撞翻。（記者王錦義攝）

2018-04-03 11:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉省道台11丙線4公里處今早近9點發生車禍意外，鳳林分局警員李惠民開警備車載5名同事前往警察局途中，遭對向自小客車撞上，車上6名警官受傷，其中2人傷勢嚴重，而林姓自小客車駕駛也受傷，目前送醫急救當中，警方初步調查疑似自小客車轉彎失控，衝過安全島後撞上警車。

鳳林警分局指出，受傷的警官分別是鳳林分局一組警務佐詹進富，警員葉正忠，三組警員李惠民（駕駛），四組警員林勝德，富田所警員葉幸旻，瑞穗所警員陳冠宇共6人，其中林勝德脊髓受傷，傷勢較重，經醫院治療後傷勢穩定沒有生命危險，6人當時是準備前往警察局實施警用機車車體個別驗收，途中發生事故，分局長王國峯前往醫院關心受傷員警。

車禍發生在省道台11丙4K處，南下小客車疑似轉彎失控衝過安全島，撞上一根電線桿後，再衝撞北上車道的警備車，警車當場翻覆，車輛四輪朝上，小客車則撞上分隔島車頭幾乎全毀。吉安警分局交通組長許天送說，患者5名送慈濟醫院、2名送門諾醫院，6名員警及小客車林姓駕駛經急救後生命跡象穩定，其中鳳林警分局四組警員林勝德傷勢最嚴重，背部嚴重挫傷，需開刀治療，目前警方正著手調查詳細車禍原因。

花蓮縣壽豐鄉省道台11丙線4公里處今早近9點發生車禍意外，警車遭撞翻。（記者王錦義攝）

花蓮縣壽豐鄉省道台11丙線4公里處今早近9點發生車禍意外，警車遭撞翻。（記者王錦義攝）