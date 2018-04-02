防制詐欺最給力 基隆市警局獲頒106年度第四季全國冠軍

基隆市警察局防制詐騙宣導，還找來藝人許效舜幫忙宣傳。（記者吳昇儒翻攝）

2018-04-02 19:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐欺發生率下降77.88%！基隆市警察局長期針對轄內ATM遭詐欺車手提款之熱點、時段進行分析研判，進而繪製遭提領之熱點地圖及犯案路徑，並派遣警力針對車手強力查緝，大幅降低詐欺案件發生率，更獲得2017年第4季防制詐騙冠軍殊榮。

基隆市警局是全國前幾名編列詐欺專責隊的警局，詐欺案件主要由刑警大隊偵四隊負責偵辦打詐實力雄厚，甚至還多次幫被詐得被害人，拿回款項；警局目前負責防制詐欺業務的副大隊長沈瑞坤，也擔任過偵四隊長，熟知詐騙集團行蹤及手法，規劃出一系列防制詐騙的宣導方式。

警局統計，基隆市2016年第4季發生185件詐騙案，2017年第4季發生詐欺案件數則為104件，減少了81件，發生率下降77.88%，榮獲內政部警政署106年第4季防制轄區詐欺發生觀察指標績優單位全國第1名。

基隆市警察局提醒民眾近期臉書、Line及各大網路平臺上常出現許多一頁式網路購物廣告，標榜售價下殺1折，還能貨到付款、無條件退換貨，但收到商品付款後，才發現上當，要求退貨時對方卻人間蒸發；詐騙花招雖多，但「千騙萬騙，離不開ATM」，歹徒大多利用民眾疏於查證及貪小便宜的心態下手，民眾在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，提醒民眾有任何相關問題可撥打165反詐騙諮詢專線求助。