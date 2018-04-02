百合正義會槓馬偕高層 另告台灣教會公報加重誹謗

2018-04-02 13:58

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣百合正義會與馬偕醫院董事長劉伯恩之間風波不斷，台灣百合正義會先告發劉伯恩等人涉嫌圖利廠商，而遭劉伯恩等人反控加重誹謗；後來台灣教會公報刊登劉伯恩提告的相關報導，台灣百合正義會認為該報導大量引用劉伯恩等人的言論，沒有公平報導，今天下午另赴台北地檢署按鈴，控告台灣教會公報社長等3人加重誹謗。

台灣百合正義會指出，1885年7月12日，來自英國長老教會的巴克禮牧師，在聚珍堂（今「台灣教會公報社」），以台灣第一台印刷機印出台灣第一份報紙《台灣府城教會報》，也就是現在的「台灣教會公報」，130年來歷經被禁、戒嚴、沒收等時期，是台灣極重要的媒體，也是教會同工努力守護，為公義發聲的園地。

台灣百合正義會表示，台灣教會公報於2017年12月14日，由林姓記者所做有關「被指涉圖利背信 馬偕高層控告百合正義聯盟加重毀謗」等相關報導，內容大量引用劉伯恩等人的言論，事後又不願將該篇負評新聞下架，對台灣百合正義會的名譽傷害至深。

台灣百合正義會提及，該會曾向台灣教會公報提出抗議，且於日後的記者會，邀請台灣教會公報記者參加，期望能有公平報導，但台灣教會公報皆不予理會；台灣百合正義會認為，台灣教會公報現由牧師林芳仲（台灣基督長老教會總幹事）、牧師方嵐亭（台灣教會公報社長）等人掌控，該篇報導內容失之偏頗，林芳仲、方嵐亭及負責報導的林姓撰稿記者等3人責無旁貸，因此對3人提告。

去年12月間，台灣百合正義會先告發馬偕董事長劉伯恩、總院長施壽全等人涉嫌背信；之後劉伯恩等人反控對方涉嫌加重誹謗，指控正義會的特定人士，透過臉書、新聞稿抹黑馬偕，經調查後發現幕後主謀者為馬偕董事會特定董事及院內特定員工。

劉伯恩等人去年底提告時表示，該名董事除將董事會資料洩漏給少數特定媒體，更濫行告發，透過媒體散佈不實流言，惡意抹黑馬偕，將合法的事說成不合法。劉伯恩另表示，百合正義會每週一爆，他日後不再回應；至於其董事長的資格，劉伯恩則說：「若我有問題，衛福部會發證書給我嗎？」

台灣百合正義會則聲明反擊，馬偕醫院於2017年發生山寨名片醜聞案、私設公司弊案、新竹兒醫BOT弊案等3大事件，且皆與劉伯恩有關，台灣基督長老教會總會針對3案成立調查小組釐清，百合正義會也提出告訴，但台灣教會公報卻置若罔聞，經數月調查，劉伯恩等人所涉私設3家公司的弊案，是涉及約5000萬元的經濟犯罪，已將證據送交檢調調查。