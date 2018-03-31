搭訕正妹不成竟尾隨性侵 洗車工：只想跟她交朋友...

2018-03-31 11:57

〔記者錢利忠／台北報導〕23歲詹姓洗車工想搭訕正妹不成，竟尾隨正妹回家，將她壓制在公寓樓梯間的地板上強吻、襲胸，甚至還伸手進入她的裙底，意圖霸王硬上弓；詹男辯稱只是想跟對方搭訕、交朋友，否認尾隨對方進入公寓；但被害人的鄰居卻證稱曾目擊詹男鬼祟地進入公寓，台北地檢署不採信詹男說詞，依強制性交未遂罪將他起訴。

今年1月底某日下午3點半，在新北市新店區中興路上出沒的詹男，見有1名穿裙子的正妹從他眼前走過，色慾薰心的他，想知道正妹住在哪裡，竟一路尾隨正妹回家。

就在正妹抵達公寓住處的1樓，準備開鎖打開公寓大門時，詹男突然現身搭訕，表態想跟她交朋友，但她對陌生人的防衛心強，詹男竟不顧她的意願，強行進入公寓，從後方熊抱、親吻她，甚至還想解開她的上衣扣子，以及伸手進她的裙底。

正妹被詹男突如其來的舉動，嚇得放聲尖叫，擔心劣跡曝光的詹男，這才罷手逃離現場，但他慌慌張張逃出公寓的身影，恰巧全被公寓住戶撞見；公寓住戶證稱，曾看到詹男從公寓樓梯間跑出來。

檢方調閱公寓附近路口監視器畫面，發現詹男確實一路尾隨正妹回家，路口監視器有拍到詹男站在公寓外的身影；此外，被害女子事發後立即就醫驗傷，她的手、腳有出現抵抗所造成的瘀、挫傷；且公寓住戶也證稱目擊詹男進入公寓，因此不採信詹男的說詞。

檢方比對詹男及被害女子的說詞後，認為詹男曾試圖解開被害者的上衣扣子，還伸手進女方的裙底，認定詹男有性侵被害女子的動機，因被害女子反抗才沒得逞，所以依可處3年以上、10年以下徒刑的強制性交未遂罪將他起訴。