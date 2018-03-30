竹聯幫戰堂局仙人跳 女友太「抱歉」只能勒索1萬元

詹女的長相有點抱歉（圖右），仙人跳只能勒索1萬元。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-30 11:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局、少年對等單位，前天晚間拘提自稱是竹聯幫戰堂幫派分子11人，曾姓主嫌的女友雖年輕，但姿色卻有點「抱歉」，他竟用自己的女朋友，對兩名朋友「仙人跳」，可能因長相「抱歉」，僅各勒索1萬元，堂堂竹聯幫份子勒索這種仙人跳金額，堪稱是丟臉、悲哀，另外，這群幫派份子還在去年10月10日國慶日，聚眾在海舞理容KTV前鬥毆，曾嫌還持槍到場助陣，警方將11人依組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害罪移送台中地檢署，檢方聲請羈押曾嫌中。

警方調查，國中畢業現年28歲的曾姓主嫌，以竹聯幫戰堂之名，吸收未成年青少年加入幫派並糾眾滋事，他結交18歲的詹姓女友，詹女雖長相「抱歉」，但仍被他利用來做「仙人跳」，先後向施姓與劉姓男子恐嚇各1萬元，離譜的是，這兩名被害人都是曾嫌的朋友，勒索方式也頗荒唐，他叫女友去問這兩個男人「要不要跟我在一起」，曾嫌再佯稱這兩名男子與他的女友發生性關係，夥同小弟恐嚇，要求給1萬元現金賠償，若不從即以棍棒、拳腳相向，進而勒索得逞。

去年10月10日國慶日晚間，曾嫌與他人爭搶地盤相約談判，教唆手下彭姓共犯攜帶改造手槍，召集小弟到場助陣，於海舞理容KTV前鬥毆，並亮改造手槍恐嚇對方，中市警局五分局偵查隊與太平、霧峰、和平分局、少年警察隊等單位組成專案小組，於台中地檢署檢察官吳錦龍指揮下，前天晚上將11人拘提到案，其女友坦承受曾嫌指使，從事仙人跳，曾嫌則全盤否認，檢方聲請羈押曾嫌中。