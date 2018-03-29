東海BMW大七撞爛追車ALTIS 4人通通判刑

2018-03-29 14:53

［記者楊政郡／台中報導］去年10月台中市東海夜市發生行車糾紛，彭姓駕駛路邊併排違停阻礙交通，BMW大七郭姓駕駛經過對他按了喇叭，竟引來彭男等3年輕人的不滿而追車，郭男車上載有妻、兒，看對方人多，駕著大七連續倒車4次衝爛彭男駕駛的豐田ALTIS車頭，此案兩人都被依法起訴，郭男被判5月，彭男等3人各判6月徒刑。

該案發生在106年10月31日晚上，彭男（24歲）駕駛租來的ALTIS，搭載王、游和羅姓少年到台中東海夜市，彭男違規併排停車和女友下車買披蕯，其餘留在車內。此時郭男（42歲）駕駛BMW大七載妻兒經過，看到違規併排已佔滿單向車道，郭男即按幾聲喇叭，隨後從對向車道繞過ALTIS繼續往前開，但彭男及女友正好買東西走回車上，聽到啦叭聲非常不爽，立即開始追車，甚至開至大七車旁嗆：「你在叭嗎？」

郭男不甘示弱，也踩油門往前並擋住ALTIS去向，反嗆「來呀！」，然後車子再往前約數公尺，倒車衝撞ALTIS車頭，探出頭回嗆：「我已撂人來」、「這是我的地盤ㄟ」。

彭男等人多勢眾，4、5人隨即下車持棍棒朝大七擋風玻璃猛砸，企圖強拉開車門把郭男拉下車，但車門上鎖，郭男暴怒之下，更連續倒車撞ALTIS車頭反制，甚至迴過車頭狠撞ALTIS

彭男等在地面手持球棒，只能嗆聲「下來喔！」，但眼看車子被撞得七葷八素，彭男等人閃到一邊，只能站在路旁喊：「下車啦，你太誇張了啦……」，郭男連續倒車猛撞4次後，還下車持球棒砸了ALTIS玻璃。

檢方依恐嚇罪、毀損罪、強制未遂罪、傷害罪和公共危險罪等，起訴郭男及彭男3人，羅姓少年移送少年法庭，法官審酌彭男等人違規在先，而郭男也逾越正當防衛之必要，判郭男5月，彭男等3人各6月徒刑，均得易科罰金。