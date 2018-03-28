翻臉罵小三「親我老二」 成偷情鐵證

2018-03-28 19:29

〔記者王定傳／新北報導〕各自已婚的43歲侯姓男子與47歲劉姓女前同事偷情，被抓包後，侯男要求劉女掩飾不成，翻臉罵說：「親人家老二勾引別人外遇」、「妳有老公還可以跟人交往12年是嗎？」成為偷情鐵證，新北地院法官斥責侯男未能檢討自己放縱淫欲，把責任推給劉女，判他6個月徒刑、劉女因認罪判刑4月。

檢警調查，43歲的侯男有過2段婚姻，第1段婚姻時，就跟前同事劉女偷情，2005年與妻子離婚後，仍與離職的劉女以電子郵件保持聯繫，2008年間，劉女因丈夫外遇，加上侯男安慰並稱：「我們在一起」，因而與丈夫離婚，與侯男交往。

沒多久，侯男就結識更年輕的現任妻子，與劉女分手，後來因與元配吵架，找已跟丈夫重修舊好的劉女訴苦，舊情復燃；直到2015年間，侯男元配發現2人對話內容，氣憤提告，劉女丈夫得知後也對侯男提告，雙方徹底「槓開」，但都對各自配偶撤告！

劉女認罪，侯男卻辯稱不知劉女再婚，不過，劉女緊咬再婚時曾傳訊告知，侯還回說：「恭喜妳做了正確決定！」侯明知她再婚仍繼續嘿咻。

不僅如此，侯男被抓包後曾要求劉女配合掩飾，又翻臉怒嗆：「至少我老婆不會願意去親別人老公的老二...這種做孽，沒善念的壞事本來就不該做，妳還做了12年」，還指劉女「勾引他、親人家老二！」

侯男用詞極為尖酸，甚至罵劉女：「妳有老公，居然還敢對我老婆說她害我們分手？」等語，成為知情鐵證；法官斥責侯男把婚外情片面歸咎於劉女引誘所致，未能檢討自己放縱淫欲舉止，判他6月徒刑；可上訴。