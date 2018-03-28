小黃載到詐騙車手 司機通報賺萬元獎金

2018-03-28 14:07

〔記者湯世名／彰化報導〕抓詐騙車手賺獎金！1名許姓計程車司機在彰化市載到1名男子，對方在電話中談及「機房」言論，直覺是詐騙車手，趁機向警方通報，果然從男子身上起出大量提款卡，許姓司機因而獲頒1萬元獎金，直呼：「比我載客還好賺！」彰化警方指出，今年度全縣共有4件包括計程車司機、超商店員協助警方逮到詐騙車手，獲頒1萬元獎金，呼籲民眾踴躍提供線索，全民一起抓車手領獎金。

警政署去年實施「全民抓車手」，尚未緝獲的車手影像均會上傳至刑事局網站通緝令追追追/詐欺車手專區，供民眾指認，若因此查獲詐欺車手，每指認1名，即提供1萬元獎金，希望藉由全民的力量，共同打擊詐欺犯罪。

重賞之下必有勇夫，彰化縣去年3月至今年1月，全縣共有4件因民眾機警協助警方逮到詐騙車手，其中1件是許姓計程車司機協助警方破案，另3件則都是便利商店店員發現男子在店內自動提款機形跡可疑，或重複提領款項，直覺是詐騙車手主動向警方通報，果然逮到車手，也都爽賺1萬元獎金，甚至有超商特別叮嚀店員，特別注意ATM前重複提領現金的人，卯起來抓。

彰化縣警局刑警大隊二組組長唐國維指出，有鑑於詐欺領款車手是詐騙集團的手腳，彰化縣警局於本月19日起一連4天執行全國同步「斬手行動」專案，主要以詐欺提款車手為目標，鎖定各個車手的提款「熱點」，專案期間總計查獲36名車手，聲押22名、准押7名，執行成果豐碩。

其中，劉姓少年車手於今年1至2月間，提領25筆詐欺款項，總金額高達109萬元，提款地點橫跨台中市、彰化縣及嘉義市，警方調閱監視器影像分析，最終鎖定劉姓車手，由霹靂小組幹員循線到台中市攻堅，將他拘捕到案。

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