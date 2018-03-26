3/26 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2018-03-26 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月26日）開獎的第107000025期威力彩頭獎摃龜、第107000073期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新北市中和區忠孝街1號的「亨冠彩券行」及新北市樹林區中華路150號的「一華公益彩券行」開出。

第107000025期威力彩中獎號碼為：「11、13、14、15、22、32。第二區：02。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共146注中獎，每注可得4000元；陸獎共1061注中獎，每注可得800元；柒獎共2043注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1508注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4740注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6100注中獎，每注可得100元。

第107000025期38樂合彩中獎號碼為「11、13、14、15、22、32」，五合開出1注，可獨得115萬元；四合共11注中獎，每注可得6萬7500元；三合100注中獎，每注可得5750元；二合共2164注中獎，每注可得750元。

第107000073期今彩539中獎號碼為「02、07、23、32、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共7327注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5932注獲得，每注可獲得50元。

第107000073期39樂合彩中獎號碼為「02、07、23、32、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共148注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6863注中獎，每注可得1125元。

第107000073期3星彩中獎號碼為「064」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000073期4星彩中獎號碼為「4943」，正彩共1注中獎，可獨得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」