藍營大老驚傳家暴10歲孫女 法院祭出保護令

2018-03-24 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾爆料指出，一名曾任立委的藍營大老因為不滿年約10歲的孫女哭鬧，竟涉嫌家暴孫女，在前女婿報警後，被法院祭出保護令，禁止大老對孫女實施身體或精神上任何不法侵害行為，為期10個月。不過，大老的女兒低調表示，一切指控都不是事實。大老則稱，這是前女婿為了搶監護權所搞的花樣，已經提出抗告。

《蘋果日報》報導，藍營某重量級大老陷入家暴疑雲，這名大老被控因不滿年約10歲孫女哭鬧，竟動手將孫女從搖椅扯落地板，還打孫女一巴掌。據孫女向法官控訴，當時是去年10月28日晚間11點多，她因母親搶走她的手機及充電線，與母親發生爭吵，結果外公一進門就抓住她雙腳，將她從椅子上硬拉到地板上，害她頭撞到地板，她氣得對外公比中指，外公就又打她巴掌。女童還控訴，外公自1年前開始，偶爾就會強迫她趴在沙發上，用手打她屁股，還說媽媽也曾因爭吵揍她臉頰，罵她「神經病」。

大老的前女婿則指稱，去年10月突然接到女兒的求救電話，哭訴遭母親及外公毆打，他報警並帶女兒到警局聲請保護令。法官以孫女指證歷歷，認定大老及其女兒曾對女童施暴，裁准核發保護令，命大老及其女兒不得對女童實施身體或精神上任何不法侵害行為、不得騷擾，保護令期間為10個月。

不過，涉案的大老則宣稱，女兒是為了制止天天玩手機的孫女，才決定沒收充電器，他雖嘗試安撫孩子到樓下，沒想到卻被孫女用英文罵髒話及比中指。大老也聲稱，自己雖有摀住孫女的嘴巴，但並未動手，且當時警察和社工不到半小時就到，也沒看見孩子有傷。大老還說，孫女雖有過動情形，但「最疼的就是這個外孫女了，從來不曾打過她。」大老女兒僅低調表示，一切指控都不是事實。

大老也反批前女婿說，前女婿和女兒離婚後互爭監護權，前女婿在一審敗訴後突然向法院聲請這份保護令，雖然前女婿根本沒有傷勢照片、驗傷單這些證據，但法院還是准了，目前他們已經提出抗告。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆