賞櫻出意外 阿里山公路休旅車翻覆4傷

2018-03-20 16:44

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕阿里山公路42.6公里（番路鄉鄉五灣仔路段），今天下午14時33分許發生休旅車翻覆事故，消防局14時57分抵達現場，車上有4個大人與一位3歲女童，其中60歲女性受困，於15時07分脫困。

消防局指出，3歲女童毫髮未傷，大人則1重傷3輕傷，分別是68歲女性上右腹部疼痛、62歲女性胸口疼痛、60歲女性左腹和左肩疼痛、63歲男子左手擦傷，都送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

警方初步調查，63歲吳姓駕駛載家人上阿里山賞櫻，下山時發生事故，事故原因有待調查釐清。

  • 阿里山公路42.6公里發生休旅車翻覆車禍。（嘉義縣消防局提供）

    阿里山公路42.6公里發生休旅車翻覆車禍。（嘉義縣消防局提供）

  • 阿里山公路休旅車翻覆，女性乘客受困車內。（嘉義縣消防局提供）

    阿里山公路休旅車翻覆，女性乘客受困車內。（嘉義縣消防局提供）

  • 阿里山公路發生休旅車翻覆事故。消防隊員搶救傷患。（嘉義縣消防局提供）

    阿里山公路發生休旅車翻覆事故。消防隊員搶救傷患。（嘉義縣消防局提供）

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