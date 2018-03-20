周丹薇表妹失聯求救警尋人高手 W飯店成功找到人

2018-03-20 15:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕美籍中國僑民王姓女子來台失聯6天，因王女投資失利，來台後又傳懸坐101觀景台的照片給父，王父憂心失聯的愛女有輕生念頭，透過表姊、藝人周丹薇輾轉找上新北市海山警分局尋人高手蔡淑女，蔡淑女就從替王女代PO訊息到微博的韓國籍男子Joe的手機，定位位置在台北市信義區，雙北警方土法煉鋼，以人名逐一清查信義區入住飯店，果然查到韓男替王女代訂W飯店，警方協助過濾畫面，確認王女入住，王父也在飯店等到愛女；周丹薇與王家父女親自到海山分局致謝，感恩警方救命之恩。

24歲中國籍王姓女子13日入境後，與家人失聯，人在美國的王父焦急地透過中國公安、移民署協尋，而王父的表姊是藝人周丹薇，周慕名找上海山分局尋人高手巡佐蔡淑女，王父趕到警局陳述，擔任特助的女兒投資失利，情緒不穩，來台後曾傳懸坐高樓照片，寫著「等我回來」，嚇壞他與親友，王父說，他原從美國到上海探望，結果女兒跑到台灣失聯，擔心她輕生；另有1名女兒友人joe代替女兒在微信上傳訊，指稱她手機在中國遺失，目前情緒不ok，暫時不想和爸爸說話。

蔡淑女對王父的焦急感同身受，透過王父提供Joe的台灣手機，掌握joe為韓國籍男子及其全名，透過各方系統協助，請新北110警員蔡重庚協助緊急定位Joe手機，查出發話地點在台北市信義區松壽路一帶，再由北市信義警分局三張犁派出所逐家搜索周邊飯店，確認Joe登記入住W飯店。

確認蔡男入住後，蔡淑女協請三張犁所警員陳逸峰，協助調閱W飯店監視器畫面，確認王女入住，王父也到W飯店大廳守候， 17日晚間8時，王女自外返回該飯店，總算被焦急父親盼到，王女道出，因為心情不好，不想被打擾才失聯，警方完成尋人任務