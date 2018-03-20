金門大學大一生墜樓 送醫搶救仍不治

2018-03-20 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕金門大學今天（20日）上午7點50分左右發生一起學生墜樓事件，該傷者送金門醫院前已無呼吸心跳，搶救後已宣告仍宣告不治。金大主任秘書呂立鑫表示，墜樓學生是社工系一年級學生墜樓原因尚待調查。

綜合媒體報導，死者從該校圖資大樓7樓頂樓跳下，送醫後宣告不治。校方表示，死者為就讀社工系1年級的19歲吳姓男同學，該生近日上課都沒有任何異常，不清楚為何跳樓輕身，目前已通知並協助家屬處理後續相關事宜，也會針對班上同學進行心理輔導。