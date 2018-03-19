3/19 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎、貳獎均摃龜

2018-03-19 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第107000023期威力彩，頭獎、貳獎摃龜；第107000067期今彩539，頭獎開出1注，可獨得800萬元，由屏東縣屏東市民生路79之10號的「財順彩券行」開出。

威力彩第107000023期中獎號碼為：「第一區：13、16、21、23、34、38。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共2注獲得，每注可得15萬元；肆獎共37注獲得，每注可得2萬元；伍獎共147注獲得，每注可得4000元；陸獎共1133注獲得，每注可得800元；柒獎共2071注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1578注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6647注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6671注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第107000023期中獎號碼為「13、16、21、23、34、38」，五合摃龜；四合2注獲得，可得6萬7500元；三合共125注獲得，每注可得5750元；二合共2045注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000067期中獎號碼為「07、16、19、36、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共174注獲得，每注可得2萬元；參獎共6356注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4488注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000067期中獎號碼為「07、16、19、36、37」，四合摃龜；三合共78注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5050注中獎，每注可得1125元。

第107000067期3星彩中獎號碼為「806」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000067期4星彩中獎號碼為「1959」，正彩共30注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站