新婚未滿3個月 老公疑遭大舅子率友人打死

楊男的妹妹（右二）哭到暈倒被抬出來。（記者簡惠茹攝）

2018-03-19 11:57

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉家庭悲劇，吳女與丈夫結婚不到3個月，昨天丈夫與哥哥起口角，哥哥朋友到家裡助陣，雙方扭打成一團，老公傷重不治，疑似被打死，檢察官今天上午相驗，死因還需進一步釐清。

31歲吳女去年12月23日才剛跟老公54歲楊男結婚，新婚不到3個月，老公就疑似被打死。吳女說，楊男是瑞芳人，平常都在高雄的成衣廠工作，昨天下午跟賴姓、高姓友人回宜蘭礁溪娘家找她，準備要一起出遊。

一行人原本來在客廳聊天，吳女說，她到廚房準備吃的，結果哥哥進來問她「楊男是不是要來借錢？」，她回答不是，後來老公也進廚房，叫哥哥有事直接找他，哥哥說，兄妹講話不行嗎？2人一言不合吵起來，在廚房拉扯。

高男說，眾人趕緊到廚房勸架，把兩人拉開，勸說到客廳跟丈母娘喝咖啡，結果2人又起口角，然後大哥2個朋友到家裡，幾個人在門口扭打成一團，打到大馬路上，眾人又衝出去拉人。

吳女說，有人報警以後，哥哥2個朋友才匆忙離開，可是老公一直說胸口很痛，喘不過氣，沒有吐血也沒有流血，可是送醫後沒多久突然過世。

今天上午檢察官到員山福園相驗，楊男哥哥從瑞芳趕來，他說，弟弟簡直是被活活打死，看到弟弟的屍體倒在醫院，聽朋友說被用腳踹又揍又打，弟弟又矮又瘦，走路又跛腳，怎麼有辦法抵擋的住。

楊男的姐姐和妹妹看完弟弟屍體後，哭倒在地，妹妹還在驗屍室中暈倒，姐姐不斷哭喊弟弟死不瞑目，眼睛都闔不起來，好好一個人怎麼突然就死了，他這麼小隻，怎麼可以讓人這樣打。

相驗初步結果，外觀沒有明顯外傷，僅有些打架的擦傷，確切死因還需等進一步解剖才能確認。