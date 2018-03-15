八仙業者被判撤銷「停止營業」處分 今被撤銷發回更審

八仙樂園3年前發生15死、400多人受傷的塵爆悲劇，震驚社會。（資料照）

2018-03-15 18:34

〔記者楊國文／台北報導〕八仙樂園3年前發生15死、400多人受傷的塵爆悲劇，震驚社會，交通部觀光局以安全等理由，勒令全部園區立即停業至改善為止，業者提告抗罰，台北高等行政法院認為發生意外的泳池周邊只是園區一部分，不應要求整個八仙園區停止營業到改善缺失為止，違反比例原則，判撤銷觀光局的停止營業處分；業者和觀光局均上訴，最高行政法院認為八仙業者「整體性的經營管理未規劃好」，應全面檢討，認為觀光局上訴有理，今將北高行去年判決撤銷「停止營業」的部份予以撤銷，發回更審。

最高行政法院判決指出，八仙樂園發生塵爆意外，造成重大死傷悲劇，認為八仙園區整體營業、管理未妥善規劃、安全維護未做好、控管不佳，且救災設備嚴重不足，案發時，連救災路線也未規劃好，應該全面檢討改進才對。

合議庭認為，從此塵爆意外中發現，八仙樂園的營運管理能力不佳，北高行認為發生意外的泳池周邊只是園區一部分，不應要求整個八仙園區停止營業到改善缺失為止，而撤銷觀光局的停止營業處分，有不小疑義，及有商榷必要，因此，今將北高行判決撤銷「停止營業」的部份予以撤銷，發回北高行更審。

至於八仙樂園業者不服被觀光局罰處5萬元的處分，最高行政法院駁回確定，即業者確定要繳此罰鍰。