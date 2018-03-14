台中紙廠老闆娘傷重不治 疑搭小黃邂逅衍殺機

2018-03-14 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家紙廠昨天發生凶殺案，男子黃明敏持刀砍殺鍾姓老闆娘後撞牆自殘又跳溝企圖畏罪自殺，兩人均送醫救治，鍾女經急救後雖恢復心跳，但今天凌晨仍因傷重拔管宣告不治，警方初步查出，開計程車為業的黃嫌曾在台南搭載過鍾女，是否因此認識或是黃嫌糾纏未果起殺機，都將進一步釐清。

警方調查，48歲黃嫌昨天下午開車到紙廠附近空地停放沒熄火就下車，身上帶著菜刀、錐子及水果刀各一把，避開紙廠員工視線進入辦公室與52歲鍾女碰面後，掏出錐子和菜刀朝鍾女胸、腹部猛砍刺，59歲吳姓員工聽見老闆娘呼救聲衝入辦公室時，驚見老闆娘已倒在血泊中。

吳男見狀先以椅子打掉黃嫌手上凶器，接著將他強拖出辦公室壓制在地但被掙脫，兩人隨即在紙廠前空地拉扯扭打，黃嫌嫌再度掙脫先是頭部猛撞磚牆多下，接著持水果刀割腕自殘後跳入約2米深的排水溝，意圖畏罪自殺時，被附近宮廟人員發現一度有人尋短報案，消防人員獲報趕往救人警方同時趕到，才驚見是行凶的黃嫌。

救護人員趕到時，鍾女已無呼吸心跳，因心臟中刀，經送醫緊急開刀完成心臟修補手術，恢復心跳進入加護病房，仍有生命危險，但今天凌晨4時許仍因傷重院方拔管宣告不治；至於黃嫌送醫後因情緒極度不穩，不願配合醫護人員縫合醫治，並拒絕警方詢問，警方派員戒護，將在院方評估後帶回釐清案情。

警方說，鍾女與丈夫經營紙廠已十多年，育有兩子並已有一名孫子，與鄰居互動良好，一家人感情很好也常出遊，目前仍不解黃嫌的行凶動機，但警方初步查出，開計程車為業的黃嫌曾在台南鹽水搭載過鍾女，兩人是否因此認識或是黃嫌單向的情感糾纏起殺機，都將進一步釐清。