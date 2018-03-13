港男殺女友裝行李箱 棄屍竹圍捷運站警搜尋中

2018-03-13 20:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕香港籍男子陳同佳與女友潘曉穎2月13日來台旅遊，行程中疑雙方發生口角，陳男將潘女殺害後棄屍，17日獨自返港；潘父透過兩岸機制報案協尋，陳男昨天被香港警方逮捕，承認殺人；台北市警大同分局現正在棄屍地點的新北市竹圍捷運站周邊搜索中。

警方表示，年約22歲的潘曉穎與男友陳同佳於2月13日來台旅遊，一同歡度情人節，同時體驗台灣的年節氣氛，預訂17日相偕返港。兩人投宿在台北市大同區南京西路的「紫園旅社」。

不過，17日晚間，陳佳同獨自一人返港，潘女父親遲遲未見女兒回家，打電話也無人應答，覺得奇怪，一度質問陳男，但陳男謊稱「兩人在台期間發生爭吵，各自負氣離開」，便不再理會潘父。

潘曉穎父親迫於無奈，只得向香港警務處報案請求協助，刑事警察局根據通報，協請台北市警方調閱相關監視影像，發現陳同佳在2月17日獨自拖著粉紅色大型行李箱離開「紫園旅社」，形跡可疑。

今天下午6點多，香港警方為釐清案情，先找到陳同佳進行詢問，警訊中利用心理技巧攻破對方心防，指說台灣警方已發現潘女遭遇不測，要求陳男供述。陳男心驚之下，坦承殺害女友潘曉穎，並將屍體裝進行李箱，棄置於台灣的竹圍捷運站外草地。

警方調查，2月17日陳嫌在上午11點22分帶著行李到紫園旅店一樓大廳寄放，然後拖著粉紅色大行李箱獨自外出，一直到晚上6點28分才單獨回到紫園旅店，這個時候他手上已經沒有那個粉紅色大行李箱，研判已棄屍竹圍。

台北市警方獲報後，現已在竹圍捷運站附近搜尋，盼能尋獲陳男供稱的行李箱，確認陳男供詞。