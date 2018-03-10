無照酒駕撞死太陽餅老闆娘 富二代20萬元交保

警方認為莊警毅（中）有殺人的不確定故意，但檢方認為他是觸犯酒駕致人於死罪，裁定20萬元交保。（記者張瑞楨攝）

2018-03-10 18:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕無照又酒駕狂飆撞死賣太陽餅婦人的工廠小開富二代莊警毅，肇事後狂妄說「男人敢做敢當」，今天（10日）下午押解到殯儀館時，慘遭死者王燕珠的親友追打，他卻龜縮在警察的保護圈與懷抱中，警方認為莊嫌明知自己喝酒不能開車，卻不聽朋友勸告，執意要開車，有殺人的「不確定故意」犯意，而依殺人罪與公共危險罪嫌法辦，不過，檢方卻認為莊嫌無殺人犯意，依酒駕致人於死罪，裁定這個富二代公子哥以20萬元交保，這筆錢對莊家而言，堪稱是九牛一毛。

中市警局一分局大誠分駐所認為，台中市極少有酒駕撞死人的肇事者，依殺人罪嫌法辦的案例，另外，酒駕撞死人羈押的案例也不多，除非肇事者有逃逸的行為，例如近期鬧得沸沸揚揚的金錢豹酒女撞死烘焙師一案，酒女被羈押主因，是有逃逸且湮滅證據等行為，而富二代莊警毅酒駕撞死婦人，一分局認為，莊嫌不聽朋友勸告，執意要駕駛林姓同學母親的賓士車，同學一再勸阻，他仍強行搶著開車，具有「不確定的故意」犯意開車，也就是明知道酒駕可能肇事撞死人，卻仍舊酒駕，也真的發生車禍撞死人，莊嫌具有殺人犯意，依殺人罪嫌與公共危險罪嫌法辦。

不過，台中地檢署卻指出，莊嫌雖執意酒駕開車，但是他在主觀上，還是沒有殺人的故意與犯意，莊嫌知道酒駕可能撞死人，但是莊嫌酒駕的行為，並沒有故意要撞死婦人的犯意，因此，依酒駕致人於死罪裁定20萬元交保。

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